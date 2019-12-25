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Mensah pazarlığı! oyuncu için Kayseri’yle yeniden görüştü

, Mensah’ı devre arasında etmek için bastırıyor. yıldız için para+ futbolcu teklifi yapıldı. düşünmek için zaman istedi.

Mensah pazarlığı

Beşiktaş Mensah için bastırıyor... Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen ve bunun için nokta atışı yapmak isteyen Siyah-Beyazlı yönetim futbolcu için 'la yeni bir görüşme gerçekleştirdi. Alacaklarını tahsil edemeyen Mensah'ın takımdan ayrılmakta kararlı olduğu biliniyor.



PARA+BOYD VE ORKAN...
Kayserispor'un Mensah için 'tan 3.5 milyon Euro istediği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar ise bu i Tyler Boyd ve Orkan Çınar'ın takasta Kayseri'ye verilmesinin yanı sıra bir miktar para karşılığı bitirmek istiyor.



KAYSERİSPOR SÜRE İSTEDİ...
Kayserispor'un Mensah'tan sıcak para elde etmek istediği ve takasa şimdilik sıcak bakmadığı öğrenildi. Beşiktaş'tan zaman isteyen Sarı- Kırmızılılar'la yeniden görüşülecek.

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