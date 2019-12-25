Serie A takımlarından Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Giuseppe Lachini oldu. Tecrübeli teknik adam son olarak Udinese, Sassuolo ve Empoli takımlarını çalıştırmıştı.
REAL'DE ISCO GİDECEK ERİKSEN GELECEK
La Liga ekiplerinden Real Madrid transfer çalışmalarına hız verdi. Madrid devi, Tottenham'ın yıldızı Eriksen'in transferi konusunda girişimleri hızlandı. Bu transfer için bütçe oluşturmaya çalışan Eflatun-Beyazlılar, Isco'yu gözden çıkardı. Real Madrid, İngiliz kulüplerinin radarında olan İsco için 45 milyon Euro talep ediyor.
MAHREZ ARSENAL'E DOĞRU
Arsenal, Manchester City'den Riyad Mahrez'e talip oldu. Kırmızı- Beyazlılar bu transfer için 55 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
YUSUF SARI'DA GERGİN BEKLEYİŞ
Konya maçında sakatlanan Yusuf Sarı'nın durumu belirsizliğini konuyor. Bugün çekilecek MR sonrası sakatlığın netleşeceği öğrenildi.
ESKİŞEHİR'DE YOL AYRIMI
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi. Deneyimli çalıştırıcı takımla çıktığı son 5 maçta 1 galibiyet aldı.
MİNA'YA SEVİNDİRİCİ HABER
Yeni Malatyaspor'un stoperi Mina'nın yoğun bakımda olan oğlu Darius komadan çıktı. 2. kattan düşerek yaralanan Darius'un yoğun bakım ünitesinde gözünü açtığı ifade edildi
BEŞİKTAŞ-BOTAŞ: 80-64
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11. hafta karşılaşmasında Beşiktaş TRC İnşaat, sahasında BOTAŞ'ı 80-64 yendi. Beşiktaş'ta Anderson 17 sayıyla oynadı.
REAL'DE ISCO GİDECEK ERİKSEN GELECEK
La Liga ekiplerinden Real Madrid transfer çalışmalarına hız verdi. Madrid devi, Tottenham'ın yıldızı Eriksen'in transferi konusunda girişimleri hızlandı. Bu transfer için bütçe oluşturmaya çalışan Eflatun-Beyazlılar, Isco'yu gözden çıkardı. Real Madrid, İngiliz kulüplerinin radarında olan İsco için 45 milyon Euro talep ediyor.
MAHREZ ARSENAL'E DOĞRU
Arsenal, Manchester City'den Riyad Mahrez'e talip oldu. Kırmızı- Beyazlılar bu transfer için 55 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
YUSUF SARI'DA GERGİN BEKLEYİŞ
Konya maçında sakatlanan Yusuf Sarı'nın durumu belirsizliğini konuyor. Bugün çekilecek MR sonrası sakatlığın netleşeceği öğrenildi.
ESKİŞEHİR'DE YOL AYRIMI
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi. Deneyimli çalıştırıcı takımla çıktığı son 5 maçta 1 galibiyet aldı.
MİNA'YA SEVİNDİRİCİ HABER
Yeni Malatyaspor'un stoperi Mina'nın yoğun bakımda olan oğlu Darius komadan çıktı. 2. kattan düşerek yaralanan Darius'un yoğun bakım ünitesinde gözünü açtığı ifade edildi
BEŞİKTAŞ-BOTAŞ: 80-64
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11. hafta karşılaşmasında Beşiktaş TRC İnşaat, sahasında BOTAŞ'ı 80-64 yendi. Beşiktaş'ta Anderson 17 sayıyla oynadı.
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