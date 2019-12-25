COMOLLI

'in ulaştığı çok özel bilgilere göre'deki krizin fitili derbi öncesi yapılan yönetim toplantısında ateşlendi. Yöneticiler,hakkında ağır ifadeler kullandı.ise eleştirileri dinleyip,'ı savunmadı. Toplantıda yer alan bir kişi ise tüm bunları'a aktardı.sonrası olay açıklamayı yapanardından otoparkta'la karşılaştı., "Yönetimde beni istemeyenler var. Madem beni istemiyorlar o halde bırakıyorum" dedi.bu çıkışı sonrası şaşkınlık geçiren, "Olur mu öyle şey. Bunları aklına bile getirme. Spekülasyonlar yüzünden derbi galibiyetini bile huzur içinde yaşayamıyoruz" dedi.kendisini yönetimdesavunmadığı içindakırgın olduğu ifadeediliyor. Bu aradabugünilebir toplantıgerçekleştirecek.Gelişmeleri bilen Yanal derbi maç nedeniyle 1 hafta sustu. Derbi sonrası ise adeta patladı!