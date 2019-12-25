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ve arasındaki görüşmenin detaylarına ulaştı: Memnun değilsiniz bırakıyorum

Derbi öncesi yapılan yönetim toplantısında ’a çok sert tepki gösterildi... ise yapılan eleştirileri dinlerken tecrübeli hocayı savunmadı. Toplantıda yer alan bir kişi tüm konuşulanları Yanal'a anlattı. Çok sinirlenen Yanal derbi sonrası olay açıklamayı yaptı. Ardından otoparkta Koç'a, "Madem memnun değilsiniz, ben bırakıyorum" dedi. Başkan Koç, "Öyle bir şey yok. Bunları kafana takma" diyerek krizi şimdilik erteledi.

Memnun değilsiniz bırakıyorum!
TAKVİM'in ulaştığı çok özel bilgilere göre Fenerbahçe'deki krizin fitili derbi öncesi yapılan yönetim toplantısında ateşlendi. Yöneticiler, Ersun Yanal hakkında ağır ifadeler kullandı. Ali Koç ise eleştirileri dinleyip, Yanal'ı savunmadı. Toplantıda yer alan bir kişi ise tüm bunları Yanal'a aktardı.



OTOPARKTA KARŞILAŞTILAR
Derbi sonrası olay açıklamayı yapan Ersun Yanal ardından otoparkta Ali Koç'la karşılaştı. Yanal, "Yönetimde beni istemeyenler var. Madem beni istemiyorlar o halde bırakıyorum" dedi.



BUNLARI AKLINA BİLE GETİRME
Yanal'ın bu çıkışı sonrası şaşkınlık geçiren Başkan Koç, "Olur mu öyle şey. Bunları aklına bile getirme. Spekülasyonlar yüzünden derbi galibiyetini bile huzur içinde yaşayamıyoruz" dedi.



COMOLLI İLE GÖRÜŞECEK
Ancak Yanal'ın kendisini yönetimde savunmadığı için Başkan Koç'a da kırgın olduğu ifade ediliyor. Bu arada bugün Yanal ile Comolli Samandıra'da bir toplantı gerçekleştirecek.



SABRETMEK BİR YERE KADAR
Gelişmeleri bilen Yanal derbi maç nedeniyle 1 hafta sustu. Derbi sonrası ise adeta patladı!

TAKVİM ÖZEL

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