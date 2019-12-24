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Simic’ten Fenerbahçe itirafı

Simic’ten Fenerbahçe itirafı... Hırvat santrfor Marko Simic, Perjica Jakarta ile sözleşme imzalamadan önce kendisine Fenerbahçe ile AZ Alkmaar'ın teklif yaptığını açıkladı.

Simic’ten F.Bahçe itirafı
Hırvat santrfor Marko Simic, Perjica Jakarta ile sözleşme imzalamadan önce kendisine Fenerbahçe ile AZ Alkmaar'ın teklif yaptığını açıkladı.

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