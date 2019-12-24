Simic’ten Fenerbahçe itirafı... Hırvat santrfor Marko Simic, Perjica Jakarta ile sözleşme imzalamadan önce kendisine Fenerbahçe ile AZ Alkmaar'ın teklif yaptığını açıkladı. Hırvat santrfor Marko Simic, Perjica Jakarta ile sözleşme imzalamadan önce kendisine Fenerbahçe ile AZ Alkmaar'ın teklif yaptığını açıkladı.
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