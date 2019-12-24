Son yılların en kötü performansına imza atan Galatasaray'da oklar Fatih Terim'e yönelmiş durumda. Tecrübeli hoca sezon başından bu yana camiaya birçok söz verdi. Ancak bunların hiçbirini tutamadı.
18 EYLÜL 2019 / BRUGGE MAÇI SONRASI
- Gün geçtikçe daha iyi olacağımızın sinyallerini verdik. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz.
Takım sürekli iyiye değil kötüye gitti... Ligde ve Avrupa'da yenilgiler birbirini izledi.
22 EYLÜL 2019 / MALATYA MAÇI SONRASI
- Zaman lehimize çalışacak. Ligde bu senenin de en iddialı takımı Galatasaray olacaktır.
Zaman aleyhte çalıştı. G.Saray zirvenin 10 puan gerisinde kaldı.
30 EYLÜL 2019 / PSG MAÇI ÖNCESİ
- Şampiyonlar Ligi'nde maç kaybedersek taraftarın gurur duyabileceği şekilde kaybederiz.
Gurur duyulan takımı bir türlü kimse göremedi. Her geçen gün hayal kırıklığı büyüdü.
5 EKİM 2019 / G.BİRLİĞİ MAÇI SONRASI
- G.Saraylı futbolcu kötü mücadele edemez. Bazı şeyleri değiştireceğiz. Hepiniz görürsünüz.
Aradan 2.5 ay geçti ama hiçbir şey değişmedi. Hatta işler iyiye değil kötüye gitti.
27 EKİM 2019 / BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI
- Bazılarına bugün son şanslarını verdik. 17-18 yaşındaki çocukları sahada görebilirsiniz.
Son kez şans verilenler Göztepe maçında sahadaydı. 17-18 yaşındakiler TV başındaydı!
7 ARALIK 2019 / ALANYA MAÇI SONRASI
- Her geçen gün daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İnşallah bunun üzerine koyacağız.
Bu açıklamadan sonra PSG'den 5 yenildi. A.Gücü ve Göztepe önünde 5 puan gitti.
18 EYLÜL 2019 / BRUGGE MAÇI SONRASI
- Gün geçtikçe daha iyi olacağımızın sinyallerini verdik. Her geçen gün daha iyiye gideceğiz.
Takım sürekli iyiye değil kötüye gitti... Ligde ve Avrupa'da yenilgiler birbirini izledi.
22 EYLÜL 2019 / MALATYA MAÇI SONRASI
- Zaman lehimize çalışacak. Ligde bu senenin de en iddialı takımı Galatasaray olacaktır.
Zaman aleyhte çalıştı. G.Saray zirvenin 10 puan gerisinde kaldı.
30 EYLÜL 2019 / PSG MAÇI ÖNCESİ
- Şampiyonlar Ligi'nde maç kaybedersek taraftarın gurur duyabileceği şekilde kaybederiz.
Gurur duyulan takımı bir türlü kimse göremedi. Her geçen gün hayal kırıklığı büyüdü.
5 EKİM 2019 / G.BİRLİĞİ MAÇI SONRASI
- G.Saraylı futbolcu kötü mücadele edemez. Bazı şeyleri değiştireceğiz. Hepiniz görürsünüz.
Aradan 2.5 ay geçti ama hiçbir şey değişmedi. Hatta işler iyiye değil kötüye gitti.
27 EKİM 2019 / BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI
- Bazılarına bugün son şanslarını verdik. 17-18 yaşındaki çocukları sahada görebilirsiniz.
Son kez şans verilenler Göztepe maçında sahadaydı. 17-18 yaşındakiler TV başındaydı!
7 ARALIK 2019 / ALANYA MAÇI SONRASI
- Her geçen gün daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İnşallah bunun üzerine koyacağız.
Bu açıklamadan sonra PSG'den 5 yenildi. A.Gücü ve Göztepe önünde 5 puan gitti.
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