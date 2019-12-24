Giresun evinde Altınordu’ya takıldı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TFF 1. Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Giresunspor, evinde konuk ettiği Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.
4 TRANSFER YAPACAĞIZ
Gaziantepspor hocası Marius Sumudica açıklamalarda bulundu. Sumudica, "Takriben 4 oyuncuyu kadromuza katıp daha güçlü bir yapıya bürünmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
ŞAMPİYON TEAM CLOSER
Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nın finalinde Team Pi ile Team Closer karşılaştı. Çekişmeye sahne olan maçta kazanan taraf Team Closer oldu.
EFES TOFAŞ'A ACIMADI
ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda TOFAŞ'ı 83-72 yendi. Lider Anadolu Efes 13. maçında 12. galibiyetini aldı. Tofaş ligde 4. kez kaybetti.
ES-ES'TE SEKİDİKA KRİZİ
Büyük takımlarla adı anılan Jesse Sekidika TFF 1. Lig Ekibi Eskişehirspor ile alacakları konusunda anlaşamadı. Bu olayın üzerine Nijeryalı oyuncu kulüpten 1 haftalık izin aldı ve ülkesine döndü
4 TRANSFER YAPACAĞIZ
Gaziantepspor hocası Marius Sumudica açıklamalarda bulundu. Sumudica, "Takriben 4 oyuncuyu kadromuza katıp daha güçlü bir yapıya bürünmek istiyoruz" ifadesini kullandı.
ŞAMPİYON TEAM CLOSER
Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Red Bull Son Şampiyon Dota 2 Turnuvası'nın finalinde Team Pi ile Team Closer karşılaştı. Çekişmeye sahne olan maçta kazanan taraf Team Closer oldu.
EFES TOFAŞ'A ACIMADI
ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda TOFAŞ'ı 83-72 yendi. Lider Anadolu Efes 13. maçında 12. galibiyetini aldı. Tofaş ligde 4. kez kaybetti.
ES-ES'TE SEKİDİKA KRİZİ
Büyük takımlarla adı anılan Jesse Sekidika TFF 1. Lig Ekibi Eskişehirspor ile alacakları konusunda anlaşamadı. Bu olayın üzerine Nijeryalı oyuncu kulüpten 1 haftalık izin aldı ve ülkesine döndü
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