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Alanya’dan Denizli’ye farklı tarife!

Alanya, Denizli’yi deplasmanda 5-1 yendi. Alanya’nın gollerini Welinton (2), Campos, Cisse ve Onur attı... Denizli’nin tek sayısı Estupinan’dan...

Alanya’dan Denizli’ye FARKLI TARİFE!
Süper Lig'in 16. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Denizli'yi 5-1 yendi. Hücuma çıkışlarda Denizlispor'u çok zorlayan Alanyaspor 36 ve 42'de Welinton'un golleriyle 2 farklı öne geçti. 43'te Campos farkı 3'e çıkardı. 74'te Cisse sert vuruşla golü attı: 0-4. 83'te Estupinan Denizli'nin tek sayısını attı. 86'da Onur skoru belirledi: 1-5.

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