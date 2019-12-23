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Dadaş Altay’a evinde yenildi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TFF 1.Lig'de Erzurumspor, Altay'a 3-1 yenildi. İşte haberin detayları ve 23 Aralık tarihli Takvim Gazetesi'nin spor sayfalarından derlediğimiz haber turu...

Dadaş Altay’a evinde yenildi
TFF 1.Ligi'nde Erzurumspor, Altay'a 3-1 yenildi. Diğer sonuçlar: Osmanlı-İstanbul: 1-1, K.Gümrük-K.Örengücü: 0-2, Menemen-Bursa: 2-1.

DENİZLİSPOR-ALANYA
Süper Lig'de bugün bir maç daha oynanacak. Denizlispor ile Alanyaspor bugün saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek.

F.BAHÇE 89-79 GALİP
Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Teksüt Bandırma'yı 89-79 yendi. Diğer sonuçlar: Y. Afyon-Büyükçekmece: 81-69, T. Telekom-Gaziantep: 88-84, Darüşşafaka-Ormanspor: 88-77.

EMRE CAN İÇİN TEKLİF
Serie A takımlarından Juventus, Emre Can'ı PSG'den Leandro Paredes ile takaslama teklifine sıcak bakıyor. Emre Can bu sezon sadece 7 maçta 272 dakika forma giyebildi.

ŞOK! HOSSEINI YOK
Bel spazmı geçiren Hosseini'nin ağrısı geçmeyince Konya maçı kadrosundan çıkartıldı.

SİVAS'IN SERİSİ BİTTİ
Ligde üst üste 7 maç kazanan lider Sivasspor, G.Birliği önünde puanı 90'da kurtardı.

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