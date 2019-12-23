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: Fenerbahçe daha çok istedi

, “Bir tarafın daha fazla istediği, daha fazla koştuğu, daha fazla mücadele ettiği bir oyunu kaybettik” açıklamasında bulundu.

enerbahçe daha çok istedi
Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı, "Oyun disiplininden kopulduğu, bireysel performansların aşağı seyrettiği, bir tarafın daha fazla istediği, daha fazla koştuğu, daha fazla mücadele ettiği bir oyunu kaybettik" dedi.

OYUNCULARA MESAJ!
Kartal'ın Avcı, "6-7 oyuncunun bireysel performansı derbi maç seviyesinin altındaydı" ifadelerini kullandı.

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