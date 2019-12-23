Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı, "Oyun disiplininden kopulduğu, bireysel performansların aşağı seyrettiği, bir tarafın daha fazla istediği, daha fazla koştuğu, daha fazla mücadele ettiği bir oyunu kaybettik" dedi.
OYUNCULARA MESAJ!
Kartal'ın Teknik Direktörü Avcı, "6-7 oyuncunun bireysel performansı derbi maç seviyesinin altındaydı" ifadelerini kullandı.
OYUNCULARA MESAJ!
Kartal'ın Teknik Direktörü Avcı, "6-7 oyuncunun bireysel performansı derbi maç seviyesinin altındaydı" ifadelerini kullandı.
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