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Marcao: Kapanmayacak bir fark yok!

Göztepe yenilgisi sonrası konuşan G.Saraylı Marcao, "Rakiplerimiz unutmasın, kapanmayacak bir fark yok. Pes etmeyeceğiz" dedi. Brezilyalı oyuncu Göztepe maçı için ise "Kaybetmeyi hak etmedik. Kötü değildik" diye konuştu.

Kapanmayacak bir fark yok!
Göztepe yenilgisi sonrası konuşan G.Saraylı Marcao, "Rakiplerimiz unutmasın, kapanmayacak bir fark yok. Pes etmeyeceğiz" dedi. Brezilyalı oyuncu Göztepe maçı için ise "Kaybetmeyi hak etmedik. Kötü değildik" diye konuştu.

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