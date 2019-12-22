Marcao: Kapanmayacak bir fark yok! Göztepe yenilgisi sonrası konuşan G.Saraylı Marcao, "Rakiplerimiz unutmasın, kapanmayacak bir fark yok. Pes etmeyeceğiz" dedi. Brezilyalı oyuncu Göztepe maçı için ise "Kaybetmeyi hak etmedik. Kötü değildik" diye konuştu.

G öztepe yenilgisi sonrası konuşan G.Saraylı Marcao, "Rakiplerimiz unutmasın, kapanmayacak bir fark yok. Pes etmeyeceğiz" dedi. Brezilyalı oyuncu Göztepe maçı için ise "Kaybetmeyi hak etmedik. Kötü değildik" diye konuştu. TÜM MANŞETLER