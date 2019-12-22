Marcao: Kapanmayacak bir fark yok!

Göztepe yenilgisi sonrası konuşan G.Saraylı Marcao, "Rakiplerimiz unutmasın, kapanmayacak bir fark yok. Pes etmeyeceğiz" dedi. Brezilyalı oyuncu Göztepe maçı için ise "Kaybetmeyi hak etmedik. Kötü değildik" diye konuştu.
Göztepeyenilgisi sonrası konuşan G.Saraylı Marcao, "Rakiplerimiz unutmasın, kapanmayacak bir fark yok. Pes etmeyeceğiz" dedi. Brezilyalı oyuncu Göztepe maçı için ise "Kaybetmeyi hak etmedik. Kötü değildik" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.