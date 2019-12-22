Herkesi mutlu etti

Beylikdüzü'nde açılan TS Club'ta açıklamalar yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 'TFF'nin harcama limitini yüzde 30'a çekmesi sadece Trabzonspor'u değil tüm kulüpleri mutlu etti' dedi. Beylikdüzü'nde açılan TS Club'ta açıklamalar yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 'TFF'nin harcama limitini yüzde 30'a çekmesi sadece Trabzonspor'u değil tüm kulüpleri mutlu etti' dedi.
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