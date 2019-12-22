Herkesi mutlu etti Beylikdüzü'nde açılan TS Club'ta açıklamalar yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "TFF'nin harcama limitini yüzde 30'a çekmesi sadece Trabzonspor'u değil tüm kulüpleri mutlu etti" dedi.

B eylikdüzü'nde açılan TS Club'ta açıklamalar yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "TFF'nin harcama limitini yüzde 30'a çekmesi sadece Trabzonspor'u değil tüm kulüpleri mutlu etti" dedi. TÜM MANŞETLER