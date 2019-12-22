Bugünkü
Takvim

Herkesi mutlu etti

Beylikdüzü'nde açılan TS Club'ta açıklamalar yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "TFF'nin harcama limitini yüzde 30'a çekmesi sadece Trabzonspor'u değil tüm kulüpleri mutlu etti" dedi.

Herkesi mutlu etti
Beylikdüzü'nde açılan TS Club'ta açıklamalar yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "TFF'nin harcama limitini yüzde 30'a çekmesi sadece Trabzonspor'u değil tüm kulüpleri mutlu etti" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriHerkesi mutlu etti
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri