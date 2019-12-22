Bugünkü
Takvim

Teknik Direktörü 'dan 'santrayla beraber saldır emri'

Teknik Direktörü , “Santrayla beraber seyirciyi de arkamıza alıp baskı kuracağız. ’la başlayacak. Savunma hattı da ileri çıkıp alan daraltacak. Erken gol bulmak çok önemli” dedi.

Santrayla beraber saldır emri
2019 yılının son derbisinde bugün Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de tüm planlar 3 puan üzerine kurulu. Dünkü idman öncesinde futbolcularıyla 20 dakikalık bir toplantı yapan teknik patron Ersun Yanal, derbideki stratejisini bir kez daha anlattı.

SAVUNMA İLERİ ÇIKACAK
Futbolcularından santrayla berabaer baskı kurmasını isteyen Yanal şöyle devam etti: Baskı Vedat'la başlayacak. Orta saha destek verecek. Defans ileri çıkıp alan daraltacak.



BEŞİKTAŞ'I HATAYA ZORLAYIN!
Rakibi hataya zorlamak ve topa bir an önce sahip olmak ilk hedefimiz. Erken gol çok önemli. İnisiyatif ve oyunun kontrolü bizde olmalı. Kazınıp önümüze daha sağlıklı bakalım.



FENER'İN KOZU VEDAT
'nin en önemli gol silahı olan Vedat Muric, baskılı oyunun da anahtarı olacak. Derbi presi Vedat başlatacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Fenerbahçe, dün yaptığı antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamladı. Futbolcular Samandıra'da kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

TRİBÜNLER FULL ÇEKECEK!
Derbi biletlerini tüketen Fenerbahçeli taraftarlar takımlarından 3 puan bekliyor. Taratfarlar cuma günü de takımı Samandıra'da ziyaret etmişti.



DERBİYE YETİŞMEDİ
Geçtiğimiz hafta maçı öncesinde kasığından sakatlık yaşayan Hasan Ali Kaldırım'ın ağrıları geçmedi. Hasan Ali'nin yerine Dirar oynayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan 'santrayla beraber saldır emri'
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri