2019 yılının son derbisinde bugün Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de tüm planlar 3 puan üzerine kurulu. Dünkü idman öncesinde futbolcularıyla 20 dakikalık bir toplantı yapan teknik patron Ersun Yanal, derbideki stratejisini bir kez daha anlattı.
SAVUNMA İLERİ ÇIKACAK
Futbolcularından santrayla berabaer baskı kurmasını isteyen Yanal şöyle devam etti: Baskı Vedat'la başlayacak. Orta saha destek verecek. Defans ileri çıkıp alan daraltacak.
BEŞİKTAŞ'I HATAYA ZORLAYIN!
Rakibi hataya zorlamak ve topa bir an önce sahip olmak ilk hedefimiz. Erken gol çok önemli. İnisiyatif ve oyunun kontrolü bizde olmalı. Kazınıp önümüze daha sağlıklı bakalım.
FENER'İN KOZU VEDAT
Fenerbahçe'nin en önemli gol silahı olan Vedat Muric, baskılı oyunun da anahtarı olacak. Derbi presi Vedat başlatacak.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Fenerbahçe, dün yaptığı antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamladı. Futbolcular Samandıra'da kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.
TRİBÜNLER FULL ÇEKECEK!
Derbi biletlerini tüketen Fenerbahçeli taraftarlar takımlarından 3 puan bekliyor. Taratfarlar cuma günü de takımı Samandıra'da ziyaret etmişti.
HASAN ALİ KALDIRIM DERBİYE YETİŞMEDİ
Geçtiğimiz hafta Sivas maçı öncesinde kasığından sakatlık yaşayan Hasan Ali Kaldırım'ın ağrıları geçmedi. Hasan Ali'nin yerine Dirar oynayacak.
SAVUNMA İLERİ ÇIKACAK
Futbolcularından santrayla berabaer baskı kurmasını isteyen Yanal şöyle devam etti: Baskı Vedat'la başlayacak. Orta saha destek verecek. Defans ileri çıkıp alan daraltacak.
BEŞİKTAŞ'I HATAYA ZORLAYIN!
Rakibi hataya zorlamak ve topa bir an önce sahip olmak ilk hedefimiz. Erken gol çok önemli. İnisiyatif ve oyunun kontrolü bizde olmalı. Kazınıp önümüze daha sağlıklı bakalım.
FENER'İN KOZU VEDAT
Fenerbahçe'nin en önemli gol silahı olan Vedat Muric, baskılı oyunun da anahtarı olacak. Derbi presi Vedat başlatacak.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Fenerbahçe, dün yaptığı antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamladı. Futbolcular Samandıra'da kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.
TRİBÜNLER FULL ÇEKECEK!
Derbi biletlerini tüketen Fenerbahçeli taraftarlar takımlarından 3 puan bekliyor. Taratfarlar cuma günü de takımı Samandıra'da ziyaret etmişti.
HASAN ALİ KALDIRIM DERBİYE YETİŞMEDİ
Geçtiğimiz hafta Sivas maçı öncesinde kasığından sakatlık yaşayan Hasan Ali Kaldırım'ın ağrıları geçmedi. Hasan Ali'nin yerine Dirar oynayacak.
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