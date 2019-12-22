Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe'yi devirme stratejesini belirledi. 1 haftadır güçlü rakibinin maçlarını tek tek izleyen Avcı yardımcı hocalarla yaptığı görüşmeler sonunda imha planını hazırladı. Buna göre ilk 15-20 dakika oyun soğutulacak.
ENERJİLERİ AZALTILACAK
Oyunu soğutarak Fenerbahçe'nin enerjisini azaltmayı hedefleyen tecrübeli hoca ardından silahlarını devreye sokarak Fenerbahçe'yi teslim almayı planlıyor.
BURAK&DIABY'E ÖZEL GÖREV
Abdullah Avcı Sarı-Lacivertli takımın ağır savunmasını kendileri için önemli bir avantaj olarak görüyor. Rakip savunmanın arkasına Burak ve Diaby kaçırılarak gol aranacak.
N'KOUDOU GİDİŞATA GÖRE
Fenerbahçe'nin gol geciktikçe daha büyük stres yaşayacağını düşünen Avcı, N'Koudou'yu maçın gidişatına göre oynatacak. Umut Nayir ise takım geriye düşerse oyuna girecek.
ENERJİLERİ AZALTILACAK
Oyunu soğutarak Fenerbahçe'nin enerjisini azaltmayı hedefleyen tecrübeli hoca ardından silahlarını devreye sokarak Fenerbahçe'yi teslim almayı planlıyor.
BURAK&DIABY'E ÖZEL GÖREV
Abdullah Avcı Sarı-Lacivertli takımın ağır savunmasını kendileri için önemli bir avantaj olarak görüyor. Rakip savunmanın arkasına Burak ve Diaby kaçırılarak gol aranacak.
N'KOUDOU GİDİŞATA GÖRE
Fenerbahçe'nin gol geciktikçe daha büyük stres yaşayacağını düşünen Avcı, N'Koudou'yu maçın gidişatına göre oynatacak. Umut Nayir ise takım geriye düşerse oyuna girecek.
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