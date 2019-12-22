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65 kilo et yediler! derbisi öncesi tesislerde et ziyafeti çekildi

lı oyunculara son antrenman öncesi tesislerde et ziyafeti çekildi. tarafından özel olarak hazırlanan ağırlıklı menüde futbolcular birbirinden lezzetle yemeklerle moral depoladı. İşletme Müdürü tarafından hazırlanan özel menüde Siyah-Beyazlı futbolcular toplam 65 kilo et yendi.

65 kilo et yediler
Beşiktaşoyunculara son antrenman öncesi tesislerde et ziyafeti çekildi. The Kırmızı Restaurant tarafından özel olarak hazırlanan ağırlıklı menüde futbolcular birbirinden lezzetle yemeklerle moral depoladı.


İşletme Müdürü Yaşar Koçak tarafından hazırlanan özel menüde Siyah-Beyazlı futbolcular toplam 65 kilo et yendi.



ÇEBİ'DEN DERBİ MORALİ
Beşiktaş Başkanı , F.Bahçe derbisi öncesi dün takıma moral ziyaretinde bulundu. Futbolculara başarı diledi.

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