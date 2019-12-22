Beşiktaşlı oyunculara son antrenman öncesi tesislerde et ziyafeti çekildi. The Kırmızı Restaurant tarafından özel olarak hazırlanan kırmızı et ağırlıklı menüde futbolcular birbirinden lezzetle yemeklerle moral depoladı.
İşletme Müdürü Yaşar Koçak tarafından hazırlanan özel menüde Siyah-Beyazlı futbolcular toplam 65 kilo et yendi.
ÇEBİ'DEN DERBİ MORALİ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe derbisi öncesi dün takıma moral ziyaretinde bulundu. Futbolculara başarı diledi.
İşletme Müdürü Yaşar Koçak tarafından hazırlanan özel menüde Siyah-Beyazlı futbolcular toplam 65 kilo et yendi.
ÇEBİ'DEN DERBİ MORALİ
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe derbisi öncesi dün takıma moral ziyaretinde bulundu. Futbolculara başarı diledi.
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