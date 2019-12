DERBİ

oyunculara son antrenman öncesi tesislerde et ziyafeti çekildi.tarafından özel olarak hazırlanan kırmızı et ağırlıklı menüde futbolcular birbirinden lezzetle yemeklerle moral depoladı.İşletme Müdürütarafından hazırlanan özel menüdefutbolcular toplam 65 kilo et yendi.Başkanı Ahmet Nur Çebi , F.Bahçe derbisi öncesi dün takıma moral ziyaretinde bulundu. Futbolculara başarı diledi.