Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Arturo Mina'ya kötü haber

Yeni Malatyaspor'un başarılı futbolcusu Arturo Mina'nın minik oğlu Darius, Ekvador'da evinin ikinci katından düşerek ağır yaralandı. Yoğun bakıma alınan Darius'un hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Mina'nın geçen hafta oynanan Beşiktaş maçı öncesi takım arkadaşlarının etkilenmemesi için haberin duyulmamasını rica ettiği ve karşılaşmanın ardından hemen ülkesine gittiği açıklandı.
- Spor
- 21.12.2019
- Gazete
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