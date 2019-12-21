tehditleri alan İngiliz golcü, kesenin ağzını açtı. Kendisi ve ailesi için son teknoloji güvenlik önlemleri aldı.çiftinin 2016'da 6 milyon sterlinlik evine hırsız girdi. Bayan Rooney, uykusuz geceler geçirmeye başladı.. Güvenlik önlemlerini de arttırdı.Ağır çelik kapılı gizli bir sığınak yaptırdı.Bir de yeraltı tüneli kazdırdı.. Rooney çifti, çocuklarının güvenliğinden korktukları için bu tarz önlemler aldıklarını açıkladı.Wayne ve Coleen Rooney çiftinin 4 çocuğu bulunuyor.