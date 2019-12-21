Ölüm tehditleri alan İngiliz golcü, kesenin ağzını açtı. Kendisi ve ailesi için son teknoloji güvenlik önlemleri aldı. Wayne ve Coleen Rooney çiftinin 2016'da 6 milyon sterlinlik evine hırsız girdi. Bayan Rooney, uykusuz geceler geçirmeye başladı. Bunun üzerine İngiliz oyuncu, 20 milyon sterlinlik yeni bir malikane satın aldı. Güvenlik önlemlerini de arttırdı.
Ağır çelik kapılı gizli bir sığınak yaptırdı. Mekanı, mutfak, tuvalet, internet bağlantısı ve televizyonla donattı. Bir de yeraltı tüneli kazdırdı. Acil bir durumda aileyi uzaklaştırabilecek elektrikli otomobil olduğu ortaya çıktı. Rooney çifti, çocuklarının güvenliğinden korktukları için bu tarz önlemler aldıklarını açıkladı.
Wayne ve Coleen Rooney çiftinin 4 çocuğu bulunuyor.
Ağır çelik kapılı gizli bir sığınak yaptırdı. Mekanı, mutfak, tuvalet, internet bağlantısı ve televizyonla donattı. Bir de yeraltı tüneli kazdırdı. Acil bir durumda aileyi uzaklaştırabilecek elektrikli otomobil olduğu ortaya çıktı. Rooney çifti, çocuklarının güvenliğinden korktukları için bu tarz önlemler aldıklarını açıkladı.
Wayne ve Coleen Rooney çiftinin 4 çocuğu bulunuyor.
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