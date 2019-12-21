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’dan skandal karar! Asker selamı zoruna gitti

, asker selamı için ’ye 50 bin Euro, milli oyunculara ve li 6 futbolcuya ise kınama cezası verdi.

UEFA’dan skandal karar
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde asker selamı veren milli oyunculara kınama ve TFF'ye 50 bin Euro para cezaları verdiğini duyurdu. Yine UEFA, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile yaptığı ve 1-0 kazandığı maçta asker selamı verdikleri gerekçesiyle İrfan Can Kahveci, Robinho, Visca, Azubuike, Caiçara ve Mehmet Topal'a da kınama cezası verdi.

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