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Kartal Caner’i Ocak’ta bitirecek!

sözleşmesi bitecek olan ile ocak ayında görüşecek. Anlaşma sağlanırsa Caner Erkin ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. ile de görüşme yapılabileceği gelen haberler arasında.

KARTAL CANER’İ OCAK’TA BİTİRECEK!
Beşiktaş'ta son sezonunu yaşayan oyunculardan birisi olan Caner Erkin için teknik patron , geçtiğimiz hafta "Takımda kalmasını isterim" açıklamasını yapmıştı. Avcı'nın bu açıklamasının ardından Beşiktaş yönetimi de harekete geçiyor. Yönetim ocak ayında yıldız oyuncusuyla masaya oturacak.



2+1 YILLIK SÖZLEŞME!
Anlaşma sağlanırsa Caner Erkin ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Gökhan Gönül ile de görüşme yapılabileceği gelen haberler arasında.

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