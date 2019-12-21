Kartal Caner’i Ocak’ta bitirecek!

Beşiktaş'ta son sezonunu yaşayan oyunculardan birisi olan Caner Erkin için teknik patron Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta "Takımda kalmasını isterim" açıklamasını yapmıştı. Avcı'nın bu açıklamasının ardından Beşiktaş yönetimi de harekete geçiyor. Yönetim ocak ayında yıldız oyuncusuyla masaya oturacak.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME!
Anlaşma sağlanırsa Caner Erkin ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Gökhan Gönül ile de görüşme yapılabileceği gelen haberler arasında.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME!
Anlaşma sağlanırsa Caner Erkin ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Gökhan Gönül ile de görüşme yapılabileceği gelen haberler arasında.
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