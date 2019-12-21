Süper Lig'de lider Sivasspor'un 9 puan gerisinde kalan Galatasaray bu akşam zorlu Göztepe deplasmanına çıkacak... Bornova Stadı'nda 20.00'de başlayacak olan zorlu karşılaşmayı Serkan Tokat yönetecek. Bugün ligde iki maç daha oynanacak.
15.00'de Yeni Malatyaspor evinde Rizespor'u konuk edecek. 17.30'da ise Kasımpaşa ile Gaziantep karşı karşıya gelecek.
15.00'de Yeni Malatyaspor evinde Rizespor'u konuk edecek. 17.30'da ise Kasımpaşa ile Gaziantep karşı karşıya gelecek.
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