'de lider'un 9 puan gerisinde kalanbu akşam zorludeplasmanına çıkacak...'nda'de başlayacak olan zorlu karşılaşmayıyönetecek. Bugün ligde iki maç daha oynanacak.'deevinde'u konuk edecek.'da iseilekarşı karşıya gelecek.