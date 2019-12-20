Trabzon, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçına deplasmanda 2-1 yendiği Altay'ı dün evinde 4-1'le geçti. Son 16'ya yükseldi.
STURRIDGE'DEN DUBLE GELDİ
51'de Sturridge, Trabzon'u 1-0 öne geçirdi. 56'da Ekuban, skoru 2-0 yaptı. 64'te Sturridge bir kez daha sahne aldı: 3-0.
GOL YAĞMURU
71'de Fernandes kafayla farkı 4'e çıkardı. Maçta son gol Altaylı Paxiao'dan geldi ve Trabzon sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
BAŞAKŞEHİR ZORLANMADI
Turuncu-Lacivertliler, Hekimoğlu Trabzon'u eleyerek son 16'ya çıktı.
Kupada 5. tur 2. maçında Başakşehir, Hekimoğlu Trabzon'u evinde 2-0 yendi. Deplasmandaki maçı 1-0 kazanan Başakşehir, adını son 16'ya yazdırdı. Diğer sonuçlar: Manisa FK-Kayseri: 3-3, Denizlispor-Altınordu: 2-2, Bursaspor- BB Erzurum: 2-1.
SON 16 KURALARI BUGÜN ÇEKİLİYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek. A Spor'dan naklen yayınlanacak olan kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde saat 12.00'de başlayacak. Son 16 turu çift maç eleme usulüne göre oynananacak. Son 16 turundaki ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020'ta, rövanş karşılaşmaları ise 21, 22 ve 23 Ocak 2020'de oynanacak.
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