Ahmet Çalık formayı kapıyor

Ahmet Çalık Tuzla maçında gösterdiği başarılı performansla Teknik Direktör Terim'in gözüne girmeyi başardı. Terim'in Göztepe maçında Marcao'nun yerine Ahmet Çalık'ı oynatacağı öğrenildi. Ahmet Çalık Tuzla maçında gösterdiği başarılı performansla Teknik Direktör Terim'in gözüne girmeyi başardı. Terim'in Göztepe maçında Marcao'nun yerine Ahmet Çalık'ı oynatacağı öğrenildi.
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