Trabzon’da gözler Tahkim’e çevrildi Ahmet Ağaoğlu, yönetici Eda Lermi ve hukuk ekibi, bugün İstanbul'da Tahkim Kurulu üyeleriyle birlikte TFF'nin yaptığı limit artırımı kararının iptali için yapılan başvuruyu görüşecek.

Ahmet Ağaoğlu, yönetici Eda Lermi ve hukuk ekibi, bugün İstanbul'da Tahkim Kurulu üyeleriyle birlikte TFF'nin yaptığı limit artırımı kararının iptali için yapılan başvuruyu görüşecek. TÜM MANŞETLER