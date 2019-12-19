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Trabzon’da gözler Tahkim’e çevrildi

Ahmet Ağaoğlu, yönetici Eda Lermi ve hukuk ekibi, bugün İstanbul'da Tahkim Kurulu üyeleriyle birlikte TFF'nin yaptığı limit artırımı kararının iptali için yapılan başvuruyu görüşecek.

Trabzon’da gözler Tahkim’e çevrildi
Ahmet Ağaoğlu, yönetici Eda Lermi ve hukuk ekibi, bugün İstanbul'da Tahkim Kurulu üyeleriyle birlikte TFF'nin yaptığı limit artırımı kararının iptali için yapılan başvuruyu görüşecek.

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