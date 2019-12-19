Gaziantep FK’ya şok!

Gaziantep FK, deplasmanda 2-1 yenildiği Kırklareli'ni evinde 3-2 yenmesine rağmen elendi. Diğer sonuçlar: Keçiörengücü- Y.Malatya: 2-2, Sivasspor-Esenler: 0-1, Göztepe-Karagümrük: 2-1. Gaziantep FK, deplasmanda 2-1 yenildiği Kırklareli'ni evinde 3-2 yenmesine rağmen elendi. Diğer sonuçlar: Keçiörengücü- Y.Malatya: 2-2, Sivasspor-Esenler: 0-1, Göztepe-Karagümrük: 2-1.
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