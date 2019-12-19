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Fırtına tur peşinde

Trabzonspor 5. tur ilk maçında deplasmanda 2-1'lik skorla yendiği Altay'ı saat 20.45'te evinde konuk edecek. 'in yöneteceği karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Fırtına tur peşinde
Trabzonspor Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda 2-1'lik skorla yendiği Altay saat 20.45'te evinde konuk edecek. Burak Şeker'in yöneteceği karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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