Trabzonspor Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda 2-1'lik skorla yendiği Altay'ı saat 20.45'te evinde konuk edecek. Burak Şeker'in yöneteceği karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
- Spor
- 19.12.2019
- Gazete
Fırtına tur peşinde
Trabzonspor Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda 2-1'lik skorla yendiği Altay'ı saat 20.45'te evinde konuk edecek. Burak Şeker'in yöneteceği karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
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