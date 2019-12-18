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Sosa: Kötü oynadık özür dileriz

spor 2-1'lik spor galibiyeti sonrası soyunma odasında sessizlik hakim oldu. Bu sırada hem kendi performansından hem de takımın genel performansından memnun olmayan Sosa, ayağa kalkarak, "Bugün gibi oynamadık, kötü oynadık mahcubuz" diyerek tüm takım adına teknik heyet ve yönetimden özür diledi.T

Kötü oynadık özür dileriz
Trabzonspor 2-1'lik Denizlispor galibiyeti sonrası soyunma odasında sessizlik hakim oldu. Bu sırada hem kendi performansından hem de takımın genel performansından memnun olmayan Sosa, ayağa kalkarak, "Bugün Trabzonspor gibi oynamadık, kötü oynadık mahcubuz" diyerek tüm takım adına teknik heyet ve yönetimden özür diledi.Teknik patron Ünal Karaman da "Bu yenilgiyi seri galibiyetlerle unutturmamız gerekir" diyerek futbolcularını motive etmeye çalıştı.



STURRIDGE'İN NEFESİ YETMEDİ
Denizli maçında oyundan düşen ve 67'de çıkan Sturridge'in fizik kandisyon seviyesi hala yeterli değil.

TRABZONSPOR SERİYİ 5'LEYEMİYOR
Bu sezon 3 kez 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan 'un serileri her seferinde 5. maçta sona erdi. Yenilgiler 5, 10 ve 15. haftalarda geldi.



TRABZON GALİBİYETİ KORUYAMIYOR
Trabzonspor öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım oldu. ekibi, öne geçtiği 6 müsabakalarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 14 puan kaybetti.

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