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Kupa hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe bugün Ziraat Türkiye kupası'nda oynayacağı İstanbulspor karşılaşması öncesi idmanlarını tamamladı. Antrenmanda oyuncuların hırsı dikkat çekti.

Kupa hazırlıkları tamamlandı
Fenerbahçe bugün Ziraat Türkiye kupası'nda oynayacağı İstanbulspor karşılaşması öncesi idmanlarını tamamladı. Antrenmanda oyuncuların hırsı dikkat çekti.

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