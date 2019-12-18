Kupa hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe bugün Ziraat Türkiye kupası'nda oynayacağı İstanbulspor karşılaşması öncesi idmanlarını tamamladı. Antrenmanda oyuncuların hırsı dikkat çekti. Fenerbahçe bugün Ziraat Türkiye kupası'nda oynayacağı İstanbulspor karşılaşması öncesi idmanlarını tamamladı. Antrenmanda oyuncuların hırsı dikkat çekti.
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