Kasımpaşa son 16’da

Kasımpaşa ecel terleri döktüğü maçta Vanspor'la 2-2 berabere kalarak turu geçen taraf oldu. Kasımpaşa 33'te Hajradinovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak önce Batuhan'ın penaltısı ardından Serdar'ın golleriyle normal süreyi Vanspor 2-1 önde bitirdi. İlk maçı Kasımpaşa 2-1 kazandığı için maç uzatmaya gitti. Uzatmada İlhan'ın golüyle 2-2'yi yakalayan Kasımpaşa turu geçti.
KONUK EKİP ÇOK ZORLANDI
Kasımpaşa Vanspor önünde zorlanmasına rağmen Son 16 Turu'na kalmayı bildi.
KONUK EKİP ÇOK ZORLANDI
Kasımpaşa Vanspor önünde zorlanmasına rağmen Son 16 Turu'na kalmayı bildi.
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