Kasımpaşa son 16’da Kasımpaşa ecel terleri döktüğü maçta Vanspor'la 2-2 berabere kalarak turu geçen taraf oldu. Kasımpaşa 33'te Hajradinovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak önce Batuhan'ın penaltısı ardından Serdar'ın golleriyle normal süreyi Vanspor 2-1 önde bitirdi. İlk maçı Kasımpaşa 2-1 kazandığı için maç uzatmaya gitti. Uzatmada İlhan'ın golüyle 2-2'yi yakalayan Kasımpaşa turu geçti.

K asımpaşa ecel terleri döktüğü maçta Vanspor'la 2-2 berabere kalarak turu geçen taraf oldu. Kasımpaşa 33'te Hajradinovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak önce Batuhan'ın penaltısı ardından Serdar'ın golleriyle normal süreyi Vanspor 2-1 önde bitirdi. İlk maçı Kasımpaşa 2-1 kazandığı için maç uzatmaya gitti. Uzatmada İlhan'ın golüyle 2-2'yi yakalayan Kasımpaşa turu geçti.



KONUK EKİP ÇOK ZORLANDI

Kasımpaşa Vanspor önünde zorlanmasına rağmen Son 16 Turu'na kalmayı bildi. TÜM MANŞETLER