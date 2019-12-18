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Kasımpaşa son 16’da

Kasımpaşa ecel terleri döktüğü maçta Vanspor'la 2-2 berabere kalarak turu geçen taraf oldu. Kasımpaşa 33'te Hajradinovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak önce Batuhan'ın penaltısı ardından Serdar'ın golleriyle normal süreyi Vanspor 2-1 önde bitirdi. İlk maçı Kasımpaşa 2-1 kazandığı için maç uzatmaya gitti. Uzatmada İlhan'ın golüyle 2-2'yi yakalayan Kasımpaşa turu geçti.

Kasımpaşa son 16’da
Kasımpaşa ecel terleri döktüğü maçta Vanspor'la 2-2 berabere kalarak turu geçen taraf oldu. Kasımpaşa 33'te Hajradinovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak önce Batuhan'ın penaltısı ardından Serdar'ın golleriyle normal süreyi Vanspor 2-1 önde bitirdi. İlk maçı Kasımpaşa 2-1 kazandığı için maç uzatmaya gitti. Uzatmada İlhan'ın golüyle 2-2'yi yakalayan Kasımpaşa turu geçti.

KONUK EKİP ÇOK ZORLANDI
Kasımpaşa Vanspor önünde zorlanmasına rağmen Son 16 Turu'na kalmayı bildi.

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