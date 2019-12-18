Fenerbahçe kupada moral arıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında bugün 20.45'te İstanbulspor'a konuk olacak. Maçı A Spor yayınlayacak. Fenerbahçe ilk maçı evinde 4-0 kazanmıştı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında bugün 20.45'te İstanbulspor'a konuk olacak. Maçı A Spor yayınlayacak. Fenerbahçe ilk maçı evinde 4-0 kazanmıştı.
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