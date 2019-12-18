Bugünkü
Takvim

kupada moral arıyor

5. tur rövanş maçında bugün 20.45'te İstanbulspor'a konuk olacak. Maçı A Spor yayınlayacak. Fenerbahçe ilk maçı evinde 4-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe kupada moral arıyor
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında bugün 20.45'te İstanbulspor'a konuk olacak. Maçı A Spor yayınlayacak. Fenerbahçe ilk maçı evinde 4-0 kazanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe kupada moral arıyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri