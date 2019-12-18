Antalya kendini sıkmadı

A ntalyaspor ilk maçta deplasmanda 3-0 yendiği Eyüp'le 2-2 berabere kalarak Son 16 Turu'na kaldı. Konuk ekip 2 kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Diğer sonuçlar: Samsun-Rizespor: 1-1, Adanaspor-Alanyaspor: 1-7.