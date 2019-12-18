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kendini sıkmadı

spor ilk maçta deplasmanda 3-0 yendiği Eyüp'le 2-2 berabere kalarak Son 16 Turu'na kaldı. Konuk ekip 2 kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Diğer sonuçlar: Samsun-Rizespor: 1-1, Adanaspor-Alanyaspor: 1-7.

Antalya kendini sıkmadı
Antalyaspor ilk maçta deplasmanda 3-0 yendiği Eyüp'le 2-2 berabere kalarak Son 16 Turu'na kaldı. Konuk ekip 2 kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Diğer sonuçlar: Samsun-Rizespor: 1-1, Adanaspor-Alanyaspor: 1-7.

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