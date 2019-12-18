A Spor’da kupa şöleni hız kesmiyor

Kupa heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. A Spor'da yayınlanacak 5. tur rövanş maçları sonucu 16 takım bir üst tura çıkacak. Bugün 5 rövanş karşılaşması da canlı yayınlanacak.
BUGÜN
13:00 24 Erzincan-Beşiktaş (0-3)
13:45 Keçiören-Y.Malatya (1-3)
14:30 G.Antep-Kırklareli (1-2)
16:30 Sivasspor-Erokspor (2-0)
18.30 Göztepe-K.Gümrük (2-1)
20.45 İstanbul-Fenerbahçe (0-4)
YARIN
13:00 Manisa-Kayserispor (2-3)
14.30 Denizli-Altınordu (5-3)
16.30 Başakşehir-Hekimoğlu (1-0)
18.30 Bursaspor-Erzurum (2-4)
20.45 Trabzonspor-Altay (2-1
BUGÜN
13:00 24 Erzincan-Beşiktaş (0-3)
13:45 Keçiören-Y.Malatya (1-3)
14:30 G.Antep-Kırklareli (1-2)
16:30 Sivasspor-Erokspor (2-0)
18.30 Göztepe-K.Gümrük (2-1)
20.45 İstanbul-Fenerbahçe (0-4)
YARIN
13:00 Manisa-Kayserispor (2-3)
14.30 Denizli-Altınordu (5-3)
16.30 Başakşehir-Hekimoğlu (1-0)
18.30 Bursaspor-Erzurum (2-4)
20.45 Trabzonspor-Altay (2-1
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