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600 milyonluk fiyasko! geçen sezon ve bu sezon yaptığı harcamanın karşılığını alamadı

göreve geldikten sonra, 2018-19’da bonservis ve yıllık ücretler için 355 milyon TL harcadı... Bu sezon da yeni ler için 245 milyon TL kasadan çıktı. Ama bir türlü hedeflenen başarı yakalanamadı.

600 milyonluk fiyasko!

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç döneminde a çok ciddi yatırım yapılmış olmasına rağmen bunun karşılığı bir türlü alınamıyor. Geçtiğimiz sezon 355, bu sezon ise 245 milyon TL olmak üzere 600 milyon TL e harcandı.



HARCAMA VAR AMA KUPA YOK
Bu 600 milyon TL'lik rakam bonservis bedeli ile birlikte futbolcuların 1 yıllık ücretini kapsıyor. Bunun yanında 'nin futbol takımı için koyduğu 206 milyon TL'lik limit de fazlasıyla aşıldı.



YÜZDE 40'LIK LİMİT ÇOKTAN AŞILDI
F.Bahçe'nin bu sezonki futbol harcaması 412 milyon TL, Bu rakam yüzde 40'lık aşım limitinin bile üzerinde gözüküyor. Yönetimin bu konuda nasıl bir tedbir alacağı merak konusu.


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