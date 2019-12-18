Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç döneminde futbola çok ciddi yatırım yapılmış olmasına rağmen bunun karşılığı bir türlü alınamıyor. Geçtiğimiz sezon 355, bu sezon ise 245 milyon TL olmak üzere 600 milyon TL transfere harcandı.







HARCAMA VAR AMA KUPA YOK

Bu 600 milyon TL'lik rakam bonservis bedeli ile birlikte futbolcuların 1 yıllık ücretini kapsıyor. Bunun yanında TFF'nin futbol takımı için koyduğu 206 milyon TL'lik limit de fazlasıyla aşıldı.







YÜZDE 40'LIK LİMİT ÇOKTAN AŞILDI

F.Bahçe'nin bu sezonki futbol harcaması 412 milyon TL, Bu rakam yüzde 40'lık aşım limitinin bile üzerinde gözüküyor. Yönetimin bu konuda nasıl bir tedbir alacağı merak konusu.





