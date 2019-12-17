Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın koltuğu sallantıda... Sivasspor karşısında alınan yenilginin ardından liderin 8 puan gerisine düşen Sarı- Lacivertliler'de Başkan Ali Koç'un yenilgi sonrası söylediği, "Radikal kararlar alacağız" sözünün Ersun Yanal'a bir tehdit olduğu gelen bilgiler arasında. Yönetimin alınan sonuçlardan hiç memnun olmadığı öğrenildi.
YANAL'A KİMSE GÜVENEMİYOR
Yönetimin Yanal'ın takımı iyi yönetemediğini düşündüğü ve bu nedenle Beşiktaş maçının çok önemli bir dönüm noktası olduğu ortaya çıktı. Yenilgi durumunda Yanal'ın ipinin çekilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
COMOLLI ŞİMDİDEN START VERDİ
Ersun Yanal'ın gönderilme ihtimalinin olması nedeniyle Comolli'nin daha şimdiden bazı temaslarda bile bulunduğu iddia edildi. Bu nedenle Beşiktaş maçı büyük ölçüde Ersun Yanal'ın kaderini belirleyecek.
YANAL'A KİMSE GÜVENEMİYOR
Yönetimin Yanal'ın takımı iyi yönetemediğini düşündüğü ve bu nedenle Beşiktaş maçının çok önemli bir dönüm noktası olduğu ortaya çıktı. Yenilgi durumunda Yanal'ın ipinin çekilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
COMOLLI ŞİMDİDEN START VERDİ
Ersun Yanal'ın gönderilme ihtimalinin olması nedeniyle Comolli'nin daha şimdiden bazı temaslarda bile bulunduğu iddia edildi. Bu nedenle Beşiktaş maçı büyük ölçüde Ersun Yanal'ın kaderini belirleyecek.
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