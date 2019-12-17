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'de krizi! Eğer derbisini kaybederse...

yenilgisi ’de bardağı taşırdı... ’un ’a olan güveni azaldı. derbisi kaybedilirse devre arasında Ersun Yanal'la yolların ayrılması gündeme geldi...

Yanal krizi!
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın koltuğu sallantıda... Sivasspor karşısında alınan yenilginin ardından liderin 8 puan gerisine düşen Sarı- Lacivertliler'de Başkan 'un yenilgi sonrası söylediği, "Radikal kararlar alacağız" sözünün Ersun Yanal'a bir tehdit olduğu gelen bilgiler arasında. Yönetimin alınan sonuçlardan hiç memnun olmadığı öğrenildi.



YANAL'A KİMSE GÜVENEMİYOR
Yönetimin Yanal'ın takımı iyi yönetemediğini düşündüğü ve bu nedenle maçının çok önemli bir dönüm noktası olduğu ortaya çıktı. Yenilgi durumunda Yanal'ın ipinin çekilmesine kesin gözüyle bakılıyor.



COMOLLI ŞİMDİDEN START VERDİ
Ersun Yanal'ın gönderilme ihtimalinin olması nedeniyle Comolli'nin daha şimdiden bazı temaslarda bile bulunduğu iddia edildi. Bu nedenle Beşiktaş maçı büyük ölçüde 'ın kaderini belirleyecek.

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