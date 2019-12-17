F.Bahçe’den kupa startı

F.Bahçe İstanbulspor'la yarın oynayayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı. Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda Sivasspor maçında forma giyen isimlerin yenileme çalışması yaptığı belirtildi. F.Bahçe İstanbulspor'la yarın oynayayacağı kupa maçının hazırlıklarına başladı. Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda Sivasspor maçında forma giyen isimlerin yenileme çalışması yaptığı belirtildi.
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