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Deniz Türüç: Gole sevinemedim

Sivasspor maçında 71. dakikada oyuna girip 1 de gol atan Deniz Türüç bu gole sevinemediğini söyledi. Sarı-Lacivertli oyuncu, "Bizim için önemli bir maçtı ama olmadı. Bir an önce yaralarımızı sarmalıyız" dedi.

Gole sevinemedim
Sivasspor maçında 71. dakikada oyuna girip 1 de gol atan Deniz Türüç bu gole sevinemediğini söyledi. Sarı-Lacivertli oyuncu, "Bizim için önemli bir maçtı ama olmadı. Bir an önce yaralarımızı sarmalıyız" dedi.

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