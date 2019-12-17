Deniz Türüç: Gole sevinemedim Sivasspor maçında 71. dakikada oyuna girip 1 de gol atan Deniz Türüç bu gole sevinemediğini söyledi. Sarı-Lacivertli oyuncu, "Bizim için önemli bir maçtı ama olmadı. Bir an önce yaralarımızı sarmalıyız" dedi.

Sivasspor maçında 71. dakikada oyuna girip 1 de gol atan Deniz Türüç bu gole sevinemediğini söyledi. Sarı-Lacivertli oyuncu, "Bizim için önemli bir maçtı ama olmadı. Bir an önce yaralarımızı sarmalıyız" dedi. TÜM MANŞETLER