Başakşehir’e Konya freni!

Zirve yarışında puan kaybetmek istemeyen Medipol Başakşehir sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı... 26'da Visca'nın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Ponck kafayı vurdu ve topu Serkan Kırıntılı'nın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.



SERKAN'I GEÇEMEDİ

63. dakikada Konya, Milosevic ile beraberliği yakaladı. Özellikle son dakikalarda çok önemli pozisyonlara giren Başakşehir, kaleci Serkan'ı geçemeyince maç 1-1 sona erdi.



BU KAYIP HESAPTA YOKTU

Gecenin etkisiz isimlerinden biri olan Edin Visca puan kaybı için üzgün olduklarını söyledi. Boşnak yıldız, "Bu sonuç hiç hesapta yoktu" dedi.