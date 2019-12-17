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’e Konya freni!

Zirve yarışında puan kaybetmek istemeyen Medipol sahasında ile 1-1 berabere kaldı... Karşılıklı goller Ponck ve ’ten geldi.

Başakşehir’e Konya freni!
Zirve yarışında puan kaybetmek istemeyen Medipol Başakşehir sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı... 26'da Visca'nın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Ponck kafayı vurdu ve topu Serkan Kırıntılı'nın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

SERKAN'I GEÇEMEDİ
63. dakikada Konya, Milosevic ile beraberliği yakaladı. Özellikle son dakikalarda çok önemli pozisyonlara giren Başakşehir, kaleci Serkan'ı geçemeyince maç 1-1 sona erdi.

BU KAYIP HESAPTA YOKTU
Gecenin etkisiz isimlerinden biri olan Edin Visca puan kaybı için üzgün olduklarını söyledi. Boşnak yıldız, "Bu sonuç hiç hesapta yoktu" dedi.

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