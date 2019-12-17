Başakşehir’e Konya freni!

Zirve yarışında puan kaybetmek istemeyen Medipol Başakşehir sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı... 26'da Visca'nın sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Ponck kafayı vurdu ve topu Serkan Kırıntılı'nın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.
SERKAN'I GEÇEMEDİ
63. dakikada Konya, Milosevic ile beraberliği yakaladı. Özellikle son dakikalarda çok önemli pozisyonlara giren Başakşehir, kaleci Serkan'ı geçemeyince maç 1-1 sona erdi.
BU KAYIP HESAPTA YOKTU
Gecenin etkisiz isimlerinden biri olan Edin Visca puan kaybı için üzgün olduklarını söyledi. Boşnak yıldız, "Bu sonuç hiç hesapta yoktu" dedi.
SERKAN'I GEÇEMEDİ
63. dakikada Konya, Milosevic ile beraberliği yakaladı. Özellikle son dakikalarda çok önemli pozisyonlara giren Başakşehir, kaleci Serkan'ı geçemeyince maç 1-1 sona erdi.
BU KAYIP HESAPTA YOKTU
Gecenin etkisiz isimlerinden biri olan Edin Visca puan kaybı için üzgün olduklarını söyledi. Boşnak yıldız, "Bu sonuç hiç hesapta yoktu" dedi.
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