Avrupa’da yeni rakip S.Lizbon

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları dün İsviçre'de çekildi. Avrupa'da yola devam eden tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'la eşleşti.
6 MAÇTA 1 YENİLGİ
İlk maç 20 Şubat 2020'de Lizbon'da, rövanş ise 27 Şubat 2020'de İstanbul'da oynanacak. Portekiz ekibi daha önce Türk takımlarıyla 6 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
RAKİBİMİZ ÇOK TECRÜBELİ
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk kurayı değerlendirdi... Başarılı hoca, "Tecrübeli bir takımla eşleştik. Ancak kendimize güveniyoruz" dedi.
6 MAÇTA 1 YENİLGİ
İlk maç 20 Şubat 2020'de Lizbon'da, rövanş ise 27 Şubat 2020'de İstanbul'da oynanacak. Portekiz ekibi daha önce Türk takımlarıyla 6 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
RAKİBİMİZ ÇOK TECRÜBELİ
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk kurayı değerlendirdi... Başarılı hoca, "Tecrübeli bir takımla eşleştik. Ancak kendimize güveniyoruz" dedi.
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