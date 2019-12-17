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Avrupa’da yeni rakip S.Lizbon

'nde son 32 turu kuraları dün 'de çekildi. Avrupa'da yola devam eden tek Türk takımı olan , Portekiz ekibi 'la eşleşti.

Avrupa’da yeni rakip S.Lizbon
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları dün 'de çekildi. Avrupa'da yola devam eden tek Türk takımı olan Medipol Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'la eşleşti.

6 MAÇTA 1 YENİLGİ
İlk maç 20 Şubat 2020'de Lizbon'da, rövanş ise 27 Şubat 2020'de İstanbul'da oynanacak. Portekiz ekibi daha önce Türk takımlarıyla 6 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

RAKİBİMİZ ÇOK TECRÜBELİ
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk kurayı değerlendirdi... Başarılı hoca, "Tecrübeli bir takımla eşleştik. Ancak kendimize güveniyoruz" dedi.

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