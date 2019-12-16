Tuzla-G.Saray maçı Gençerler’in

G.Saray'ın Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Tuzlaspor ile oynayacağı maçı Koray Gençerler yönetecek. Erzincan-Beşiktaş maçında Kutluhan Bilgiç, İstanbul-F.Bahçe maçında ise Emre Malok düdük çalacak.
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İMBOM KUPA STARTINI VERDİ
Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına dün yaptığı çalışmayla start verdi.
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İMBOM KUPA STARTINI VERDİ
Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına dün yaptığı çalışmayla start verdi.
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