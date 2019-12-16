G.Saray bu sezon taraftarını kahrediyor. Avrupa'dan elenen Cimbom, Süper Lig'de de aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzdü. Teknik Direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılılar'ın başında ilk 15 haftalar baz alındığında en az puan topladığı sezonu yaşadı.
30 PUANIN ALTINA 4 KEZ İNDİ
Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 10 sezonda ilk 15 hafta 30 puanın altına 4 kez indi. Ancak en az puanı ise bu sezon topladı (24). Cimbom, kupada da Tuzla'ya kaybetmişti.
TRANSFERLER TUTMADI!
Son iki sezonun şampiyonu Cimbom, bu sezon büyük irtifa kaybetti. Yapılan transferlerin takıma katkı verememesi ve takım kimyasının oluşamaması başarısız sonuçları getirdi.
15 MAÇTA 6 KEZ KAZANDI
Fatih Terim'li Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 15 maçta 6 galibiyet alabildi.
NZONZI'DEN SONRA SIRA SERI'DE!
G.Saray'da Nzonzi'den sonra takımda istenmeyen Seri'nin de bileti kesilecek
G.Saray'da Steven Nzonzi'nin kadro dışı bırakılmasından sonra gözler Michael Seri'ye çevrildi... Sarı-Kırmızılılar'ın önümüzdeki günlerde Fildişili orta saha oyuncusuyla da yollarını ayırması bekleniyor. Galatasaray'da ayrıca lisans çıkarılmayan Emre Akbaba'ya kadroda yer açmak için yerlilerden Jimmy Durmaz ya da Emre Mor'dan birinin bileti kesilecek.
30 PUANIN ALTINA 4 KEZ İNDİ
Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 10 sezonda ilk 15 hafta 30 puanın altına 4 kez indi. Ancak en az puanı ise bu sezon topladı (24). Cimbom, kupada da Tuzla'ya kaybetmişti.
TRANSFERLER TUTMADI!
Son iki sezonun şampiyonu Cimbom, bu sezon büyük irtifa kaybetti. Yapılan transferlerin takıma katkı verememesi ve takım kimyasının oluşamaması başarısız sonuçları getirdi.
15 MAÇTA 6 KEZ KAZANDI
Fatih Terim'li Galatasaray bu sezon Süper Lig'de 15 maçta 6 galibiyet alabildi.
NZONZI'DEN SONRA SIRA SERI'DE!
G.Saray'da Nzonzi'den sonra takımda istenmeyen Seri'nin de bileti kesilecek
G.Saray'da Steven Nzonzi'nin kadro dışı bırakılmasından sonra gözler Michael Seri'ye çevrildi... Sarı-Kırmızılılar'ın önümüzdeki günlerde Fildişili orta saha oyuncusuyla da yollarını ayırması bekleniyor. Galatasaray'da ayrıca lisans çıkarılmayan Emre Akbaba'ya kadroda yer açmak için yerlilerden Jimmy Durmaz ya da Emre Mor'dan birinin bileti kesilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.