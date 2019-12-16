Beşiktaş yeni Yeni Malatya önünde şoka uğradı... Ligde son 6 maçı kazanan Kartal evinde konuk ettiği Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilerek zirve yarışında ağır darbe aldı. 29. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Adem Ljajic'in şutunda top yakın direğin yanından dışarı gitti.
İLK DEVRE 0-0 BERABERE SONUÇLANDI
MAçın 33. dakikasında Adem Ljajic'in ceza sahası dışından şutunda top auta gitti. Maçın ilk devresi 0-0 berabere sonuçlandı. 49'da Adem Ljajic'in pasında Burak Yılmaz arkasını dönmek istedi ama başarılı olamayınca pozisyon kaçmış oldu.
VODAFONE PARK'A SESSİZLİK ÇÖKTÜ
Maçın 52. dakikasında Jahovic savunmanın arkasına sarktı ama Vida kayarak yaptığı müdahaleyle tehlikeyi önledi. 82'de Elneny'in vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti. 85'te Bifouma'nın vuruşuyla Yeni Malatyaspor öne geçti. 90+9'da Jahovic'in penaltısıyla konuk ekip maçı 2-0 kazandı.
BEŞİKTAŞ'IN İTİRAZI VAR!
Beşiktaşlılar, Burak'ın 57'de yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Malatya'nın penaltısının ise hatalı olduğunu savundu
Beşiktaşlı taraftarlar Yeni Malatya maçınının 57. dakikasında Burak'ın rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi, hakem Kemal Uğurlu 'devam' dedi. Uğurlu, 90+6'da ise Malatya lehine penaltı verdi. Beşiktaşlılar penaltı öncesi Bifouma'nın faul yaptığını savundu. Hakem 2 pozisyonda da VAR'a gitmedi.
1- Burak bu pozisyonda yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.
2- Malatya'nın penaltısı öncesi Beşiktaşlılar Roco'ya faul yapıldığı görüşünde.
3- Roco'nun yerde kalmasıyla oyun sürdü. Devamında Malatya penaltı kazandı.
GÜVEN'E BÜYÜK TEPKİ!
Beşiktaş'ta dün 84. dakikada oyuna giren Güven, Malatya'nın ilk golünde basit bir çalım yedi. Genç oyuncu ikinci gol öncesi de penaltıyı yaptıran isimdi. Bu iki hatası sebebiyle Güven'e taraftarlar büyük tepki gösterdi.
BURAK YILMAZ ETKİSİZ KALDI
Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, dün etkisiz kaldı. 33 yaşındaki oyuncu istediği topları alamadı.
EVİNDE 35 MAÇ SONRA SUSKUN
Yeni Malatya'ya 2-0 yenilen Beşiktaş, ligde 35 maç sonra evinde gol sevinci yaşayamadı. Siyah-Beyazlılar'da maç sonu hüzün hakimdi.
UMUT NAYİR: HAYAL KIRIKLIĞI
Kartal'ın golcü oyuncusu, hesapta olmayan bir yenilgi aldıklarını söyledi.
Yeni Malatyaspor maçı sonrası konuşan Umut Nayir, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Umut, "Büyük hayal kırıklığı bizim için. Bizden önceki maçta lider de kazanınca fark açılmasın diye mutlak galibiyetle çıktık ama hayal kırklığı olduğu bizim için. Derbinin değeri katbekat arttı. Derbide telafi yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
İLK DEVRE 0-0 BERABERE SONUÇLANDI
MAçın 33. dakikasında Adem Ljajic'in ceza sahası dışından şutunda top auta gitti. Maçın ilk devresi 0-0 berabere sonuçlandı. 49'da Adem Ljajic'in pasında Burak Yılmaz arkasını dönmek istedi ama başarılı olamayınca pozisyon kaçmış oldu.
VODAFONE PARK'A SESSİZLİK ÇÖKTÜ
Maçın 52. dakikasında Jahovic savunmanın arkasına sarktı ama Vida kayarak yaptığı müdahaleyle tehlikeyi önledi. 82'de Elneny'in vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti. 85'te Bifouma'nın vuruşuyla Yeni Malatyaspor öne geçti. 90+9'da Jahovic'in penaltısıyla konuk ekip maçı 2-0 kazandı.
BEŞİKTAŞ'IN İTİRAZI VAR!
Beşiktaşlılar, Burak'ın 57'de yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Malatya'nın penaltısının ise hatalı olduğunu savundu
Beşiktaşlı taraftarlar Yeni Malatya maçınının 57. dakikasında Burak'ın rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi, hakem Kemal Uğurlu 'devam' dedi. Uğurlu, 90+6'da ise Malatya lehine penaltı verdi. Beşiktaşlılar penaltı öncesi Bifouma'nın faul yaptığını savundu. Hakem 2 pozisyonda da VAR'a gitmedi.
1- Burak bu pozisyonda yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.
2- Malatya'nın penaltısı öncesi Beşiktaşlılar Roco'ya faul yapıldığı görüşünde.
3- Roco'nun yerde kalmasıyla oyun sürdü. Devamında Malatya penaltı kazandı.
GÜVEN'E BÜYÜK TEPKİ!
Beşiktaş'ta dün 84. dakikada oyuna giren Güven, Malatya'nın ilk golünde basit bir çalım yedi. Genç oyuncu ikinci gol öncesi de penaltıyı yaptıran isimdi. Bu iki hatası sebebiyle Güven'e taraftarlar büyük tepki gösterdi.
BURAK YILMAZ ETKİSİZ KALDI
Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, dün etkisiz kaldı. 33 yaşındaki oyuncu istediği topları alamadı.
EVİNDE 35 MAÇ SONRA SUSKUN
Yeni Malatya'ya 2-0 yenilen Beşiktaş, ligde 35 maç sonra evinde gol sevinci yaşayamadı. Siyah-Beyazlılar'da maç sonu hüzün hakimdi.
UMUT NAYİR: HAYAL KIRIKLIĞI
Kartal'ın golcü oyuncusu, hesapta olmayan bir yenilgi aldıklarını söyledi.
Yeni Malatyaspor maçı sonrası konuşan Umut Nayir, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Umut, "Büyük hayal kırıklığı bizim için. Bizden önceki maçta lider de kazanınca fark açılmasın diye mutlak galibiyetle çıktık ama hayal kırklığı olduğu bizim için. Derbinin değeri katbekat arttı. Derbide telafi yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.