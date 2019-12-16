Derbi öncesi fire verilmedi

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında olan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül Yeni Malatya maçını kart görmeden tamamladı. Kart sınırındaki diğer isim Necip ise dün forma giymedi. Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında olan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül Yeni Malatya maçını kart görmeden tamamladı. Kart sınırındaki diğer isim Necip ise dün forma giymedi.
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