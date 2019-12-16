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Derbi öncesi fire verilmedi

'ta maçı öncesi ceza sınırında olan ve Gökhan Gönül Yeni maçını kart görmeden tamamladı. Kart sınırındaki diğer isim Necip ise dün forma giymedi.

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