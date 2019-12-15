Bugünkü
Takvim

Kasımpaşa, Rize’de 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup eden Kasımpaşa, bu sonuçla 5 maçlık galibiyet hasretine son vermiş oldu. Lacivert-beyazlı ekibin teknik direktörü Tayfur Havutçu da takımının başında ilk galibiyetini aldı. İşte Takvim Gazetesi’nin 15 Aralık 2019 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberler…

Kasımpaşa, Rize’de 3 puanı 3 golle aldı
Üst sıralara tırmanmak isteyen iki takımın maçında Kasımpaşa, Rize deplasmanında 3-0 kazandı.

GENÇLER, GÖZTEPE'Yİ ELİ BOŞ YOLLADI: 3-1
HAMZA Hamzaoğlu sonrası çıkış yakalayan G.Birliği, son haftaların flaş takımı Göztepe'yi 3-1 yendi.

FENERBAHÇE FARKLI KAZANDI
Kadınlar Basketbol Ligi'nde sonuçlar: Elazığ- Orman: 105- 76, G.Saray- Adana: 101-83, İzmit-F.Bahçe: 66-85, Kayseri- Canik: 73-58.

KARTAL'LA YOLA DEVAM KARARI
Dün Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen Rize'de yönetim toplantı. Kalan iki haftada İsmail Kartal'la yola devam etme kararı alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKasımpaşa, Rize’de 3 puanı 3 golle aldı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri