Kasımpaşa, Rize’de 3 puanı 3 golle aldı Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup eden Kasımpaşa, bu sonuçla 5 maçlık galibiyet hasretine son vermiş oldu. Lacivert-beyazlı ekibin teknik direktörü Tayfur Havutçu da takımının başında ilk galibiyetini aldı. İşte Takvim Gazetesi’nin 15 Aralık 2019 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberler…

Üst sıralara tırmanmak isteyen iki takımın maçında Kasımpaşa, Rize deplasmanında 3-0 kazandı.



GENÇLER, GÖZTEPE'Yİ ELİ BOŞ YOLLADI: 3-1

HAMZA Hamzaoğlu sonrası çıkış yakalayan G.Birliği, son haftaların flaş takımı Göztepe'yi 3-1 yendi.



FENERBAHÇE FARKLI KAZANDI

Kadınlar Basketbol Ligi'nde sonuçlar: Elazığ- Orman: 105- 76, G.Saray- Adana: 101-83, İzmit-F.Bahçe: 66-85, Kayseri- Canik: 73-58.



KARTAL'LA YOLA DEVAM KARARI

Dün Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen Rize'de yönetim toplantı. Kalan iki haftada İsmail Kartal'la yola devam etme kararı alındı. TÜM MANŞETLER