Kasımpaşa, Rize’de 3 puanı 3 golle aldı

Üst sıralara tırmanmak isteyen iki takımın maçında Kasımpaşa, Rize deplasmanında 3-0 kazandı.
GENÇLER, GÖZTEPE'Yİ ELİ BOŞ YOLLADI: 3-1
HAMZA Hamzaoğlu sonrası çıkış yakalayan G.Birliği, son haftaların flaş takımı Göztepe'yi 3-1 yendi.
FENERBAHÇE FARKLI KAZANDI
Kadınlar Basketbol Ligi'nde sonuçlar: Elazığ- Orman: 105- 76, G.Saray- Adana: 101-83, İzmit-F.Bahçe: 66-85, Kayseri- Canik: 73-58.
KARTAL'LA YOLA DEVAM KARARI
Dün Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen Rize'de yönetim toplantı. Kalan iki haftada İsmail Kartal'la yola devam etme kararı alındı.
GENÇLER, GÖZTEPE'Yİ ELİ BOŞ YOLLADI: 3-1
HAMZA Hamzaoğlu sonrası çıkış yakalayan G.Birliği, son haftaların flaş takımı Göztepe'yi 3-1 yendi.
FENERBAHÇE FARKLI KAZANDI
Kadınlar Basketbol Ligi'nde sonuçlar: Elazığ- Orman: 105- 76, G.Saray- Adana: 101-83, İzmit-F.Bahçe: 66-85, Kayseri- Canik: 73-58.
KARTAL'LA YOLA DEVAM KARARI
Dün Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen Rize'de yönetim toplantı. Kalan iki haftada İsmail Kartal'la yola devam etme kararı alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.