Bugünkü
Takvim

Kartal'da karar anı

Marcelo, Aboubakar, Mario Gomez ve Tosic’in menajerlerinin yaptığı teklif masaya yatırılacak. Lyon'dan ayrılmak isteyen Marcelo'yu özellikle Abdullah Avcı'nın çok istediği öğrenildi.

Kartal'da karar anı
Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Siyah-Beyazlı yönetim devre arası için transfer çalışmalarını sürdürürken bir dönem Kartal'da forma giyen Marcelo, Aboubakar, Mario Gomez ve Tosic'in menajerleri bu oyuncuların geri dönmesi için teklifte bulundu. Gözler verilecek cevapta

Menajerlerin yaptığı teklifi değerlendirmeye karar veren Beşiktaş Yönetimi'nin vereceği cevap bekleniyor. 4 yıldızdan en az birinin geri dönebileceği öne sürüldü.

MARCELO İLK SIRADA
Lyon'dan ayrılmak isteyen Marcelo'yu özellikle Abdullah Avcı'nın çok istediği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKartal'da karar anı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri