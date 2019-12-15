Kanarya’ya çifte şok Fenerbahçe Kulübü, sakatlıkları nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda yer almayan Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Ayak bileği bağlarında kopma tespit edilen Zajc, 3 ay yok. Hasan Ali ise devreyi kapattı...

F.Bahçe'ye iki futbolcusundan kötü haber... Dünkü idmanda girdiği ikili mücadelede darbe alan Miha Zajc'ın ayak bileği bağlarında kopma meydana geldi.



DEVREYİ KAPATTI

Zajc'ın en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ayak bileğinde ödem ve kısmi yırtık olan Hasan Ali'nin ise ilk devrenin kalan kısmında forma giymesi beklenmiyor TÜM MANŞETLER