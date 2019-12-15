Kanarya’ya çifte şok

F.Bahçe'ye iki futbolcusundan kötü haber... Dünkü idmanda girdiği ikili mücadelede darbe alan Miha Zajc'ın ayak bileği bağlarında kopma meydana geldi.
DEVREYİ KAPATTI
Zajc'ın en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ayak bileğinde ödem ve kısmi yırtık olan Hasan Ali'nin ise ilk devrenin kalan kısmında forma giymesi beklenmiyor
DEVREYİ KAPATTI
Zajc'ın en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ayak bileğinde ödem ve kısmi yırtık olan Hasan Ali'nin ise ilk devrenin kalan kısmında forma giymesi beklenmiyor
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