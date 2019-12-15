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Kanarya’ya çifte şok

Fenerbahçe Kulübü, sakatlıkları nedeniyle Demir Grup Sivasspor maçının kadrosunda yer almayan Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Ayak bileği bağlarında kopma tespit edilen Zajc, 3 ay yok. Hasan Ali ise devreyi kapattı...

Kanarya’ya çifte şok
F.Bahçe'ye iki futbolcusundan kötü haber... Dünkü idmanda girdiği ikili mücadelede darbe alan Miha Zajc'ın ayak bileği bağlarında kopma meydana geldi.

DEVREYİ KAPATTI
Zajc'ın en az 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ayak bileğinde ödem ve kısmi yırtık olan Hasan Ali'nin ise ilk devrenin kalan kısmında forma giymesi beklenmiyor

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