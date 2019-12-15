Galatasaray'da Falcao 74 gün sonra ilk 11’de Kolombiyalı forvet, 1 Ekim’de oynanan PSG maçından sonra ilk kez bir maça ilk 11’de başladı. Yüzde yüz hazır olmayan Falcao 76'da yerini Taylan Antalyalı'ya bıraktı.

Sakatlığı sebebiyle uzun bir süre formasından uzak kalan Radamel Falcao, Ankaragücü maçında 11'de kendisine şans buldu. Kolombiyalı forvet böylelikle tam 74 gün sonra bir karşılaşmaya ilk 11'de başlamış oldu.



İKİ FIRSATI HARCADI

32 yaşındaki forvetin maç eksiği performansına olumsuz yansıdı. Falcao ilk yarıda iki önemli fırsatta golle buluşamadı. Yüzde yüz hazır olmayan Falcao 76'da yerini Taylan Antalyalı'ya bıraktı. TÜM MANŞETLER