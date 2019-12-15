FENERBAHÇE

DİRAR'A

lig lideribelki de ilk yarının en zorlu maçına çıkacak olan, bu karşılaşmaya adeta derbi havasında hazırlandı.ve yöneticiler dünkü son idmanda takımı yalnız bırakmadı ve futbolculara moral verdi.Emre de takım arkadaşlarıyla bir toplantı geçekleştirdi.ve yardımcı antrenörde takım arkadaşlarını motive edici sözler sarfettiler.takımgalibiyetsözü verirken,, "Karakterinizegüveniyorum. Kazanacağınızainancımtam" dedi. Yönetimde takımla birliktetam kadro olarakgitti.Sivas'ta coşkulu bir taraftar grubu meşalelerle karşıladı.bugünkartgörürsederbisinde olmayacak., "Gereksiz kartistemiyorum. Herkesdikkat etsin" dedi.yokluğunda Sivas maçında F.Bahçe'de sol bekte Dirar forma giyecek. Dirar daha önce de Hasan'ın yerine oynamıştı.