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  • 15.12.2019 17:59
  • Son Güncelleme: 15.12.2019 18:12

- | İLK 11'LER BELLİ OLDU

'in 15. haftasında BtcTurk 'u evinde konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

'in 15. haftasında BtcTurk 'u evinde konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR | CANLI

İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin Yalçın, Donald, Guilherme, Fofana, Jahovic

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