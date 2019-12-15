Beşiktaş Süper Lig'in 15. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u evinde konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu.

Beşiktaş ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR | CANLI



İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin Yalçın, Donald, Guilherme, Fofana, Jahovic