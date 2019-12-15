Beşiktaş 7'de 7 peşinde

Ligde son 6 maçtan galibiyetle ayrılan Beşiktaş bugün saat 19.00'da Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Kartal'da Ruiz, N'Koudou ve Dorukhan yok.
DERBİ ÖNCESİ 3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 3 futbolcu sarı kartta ceza sınırında bulunuyor. Siyah- Beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Burak, Gökhan Gönül ve Necip'ten kart gören F.Bahçe derbisinde oynayamayacak.
DERBİ ÖNCESİ 3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 3 futbolcu sarı kartta ceza sınırında bulunuyor. Siyah- Beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Burak, Gökhan Gönül ve Necip'ten kart gören F.Bahçe derbisinde oynayamayacak.
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