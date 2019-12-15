Aslan 10 kişi rakibi önünde büyük şok yaşadı

Cimbom'a büyük şok... Sarı-Kırmızılılar 20 dakika 10 kişi oynayan lig sonuncusu Ankaragücü önünde 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. 10. dakikada Mariano'nun sağdan ortasında Falcao'nun kafa vuruşunu Korcan kornere çeldi. 31'de Falcao'nun vuruşu savunmanın da hamlesi sonrası dışarıya gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi.
ORGİLL KIRMIZI GÖRDÜ
53'te Ömer'in kullandığı serbest vuruşta Feghouli ön direkte kafayı vurdu: 1-0. 73'te Orgill ikinci sarı kartını gördü ve Ankaragücü 10 kişi kaldı. 79'da Nagatomo yüzde yüz pozisyonda topu Korcan'a teslim etti.
87'DEN SONRASI KABUS
82'de Taylan ceza sahasında yerde kalınca Galatasaray penaltı kazandı. Belhanda golü attı: 2-0. 87'de A.Gücü penaltı kazandı. İlhan farkı 1'e indirdi: 2-1. Uzatmalarda Kitsiou golü attı ve Başkent ekibi 10 kişiyle 1 puanı kaptı: 2-2.
YİNE SON DAKİKA YİNE KABUS!
Galatasaray; Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Club Brugge karşılaşmalarının ardından dün de Ankaragücü önünde son dakika yediği golle 2 puan kaybetti.
TARAFTARDAN ISLIKLI PROTESTO
2-2'lik skor sonrası büyük bir şok yaşayan Galatasaraylı taraftarlar 90 dakikanın bitiminde takımı ıslıklarla protesto etti.
Ligde oynadığı 15 maçta sadece 6 galibiyet alabilen Galatasaray 9 karşılaşmada puan kaybı yaşadı.
UJFALUSİ VE MELO'YA PLAKET VERİLDİ
Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray'ın eski futbolcuları Ujfalusi ve Melo'ya plaket takdim edildi. Taraftarların tribünlere çağırdığı Melo ve Ujfalusi, saha içinde "üçlü" de çektirdi.
ORGİLL KIRMIZI GÖRDÜ
53'te Ömer'in kullandığı serbest vuruşta Feghouli ön direkte kafayı vurdu: 1-0. 73'te Orgill ikinci sarı kartını gördü ve Ankaragücü 10 kişi kaldı. 79'da Nagatomo yüzde yüz pozisyonda topu Korcan'a teslim etti.
87'DEN SONRASI KABUS
82'de Taylan ceza sahasında yerde kalınca Galatasaray penaltı kazandı. Belhanda golü attı: 2-0. 87'de A.Gücü penaltı kazandı. İlhan farkı 1'e indirdi: 2-1. Uzatmalarda Kitsiou golü attı ve Başkent ekibi 10 kişiyle 1 puanı kaptı: 2-2.
YİNE SON DAKİKA YİNE KABUS!
Galatasaray; Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Club Brugge karşılaşmalarının ardından dün de Ankaragücü önünde son dakika yediği golle 2 puan kaybetti.
TARAFTARDAN ISLIKLI PROTESTO
2-2'lik skor sonrası büyük bir şok yaşayan Galatasaraylı taraftarlar 90 dakikanın bitiminde takımı ıslıklarla protesto etti.
Ligde oynadığı 15 maçta sadece 6 galibiyet alabilen Galatasaray 9 karşılaşmada puan kaybı yaşadı.
UJFALUSİ VE MELO'YA PLAKET VERİLDİ
Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray'ın eski futbolcuları Ujfalusi ve Melo'ya plaket takdim edildi. Taraftarların tribünlere çağırdığı Melo ve Ujfalusi, saha içinde "üçlü" de çektirdi.
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