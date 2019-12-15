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Ankaragücü maçı sonrası kaptanlardan ortak açıklama: Suçlu biziz

A.Gücü ile berabere kalan Cimbom’da kaptanlar; Selçuk, Muslera ve Donk, taraftarlardan özür diledi. Muslera, A.Gücü maçında yaşanan kayıp için "Bizim hatamız" yorumunu yaparken Donk "Bu durumdan birlikte çıkacağız" diye konuştu.

Suçlu biziz
Ankaragücüile 2-2 berabere kalan G.Saray'da maç sonu kaptanlar; Selçuk, Muslera ve Donk kamera karşısına geçti. Selçuk, "G.Saray'da Muslera ile çok daha zor günler gördük ancak bu kulüp bize pes etmemeyi öğretti. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Suçlu biziz" dedi.

BİZİM HATAMIZ
Muslera, A.Gücü maçında yaşanan kayıp için "Bizim hatamız" yorumunu yaparken Donk "Bu durumdan birlikte çıkacağız" diye konuştu.

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