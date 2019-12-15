Ankaragücü maçı sonrası kaptanlardan ortak açıklama: Suçlu biziz

Ankaragücüile 2-2 berabere kalan G.Saray'da maç sonu kaptanlar; Selçuk, Muslera ve Donk kamera karşısına geçti. Selçuk, "G.Saray'da Muslera ile çok daha zor günler gördük ancak bu kulüp bize pes etmemeyi öğretti. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Suçlu biziz" dedi.
BİZİM HATAMIZ
Muslera, A.Gücü maçında yaşanan kayıp için "Bizim hatamız" yorumunu yaparken Donk "Bu durumdan birlikte çıkacağız" diye konuştu.
BİZİM HATAMIZ
Muslera, A.Gücü maçında yaşanan kayıp için "Bizim hatamız" yorumunu yaparken Donk "Bu durumdan birlikte çıkacağız" diye konuştu.
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