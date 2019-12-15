Ankaragücü maçı sonrası kaptanlardan ortak açıklama: Suçlu biziz

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ile 2-2 berabere kalan G.Saray'da maç sonu kaptanlar; Selçuk, Muslera ve Donk kamera karşısına geçti. Selçuk, "G.Saray'da Muslera ile çok daha zor günler gördük ancakTaraftarlarımızdan özür diliyoruz. Suçlu biziz" dedi.A.Gücü maçında yaşanan kayıp için "Bizim hatamız" yorumunu yaparken Donk "Bu durumdan birlikte çıkacağız" diye konuştu.