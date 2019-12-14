Galatasaray Onyekuru'yu 6 ayı bedelsiz, 1.5 yıllığına kiralayacak Cimbom'da Henry Onyekuru için geri sayım sürüyor... Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı Monaco'dan 1.5 yıllığına kiralayacak. Kiralama bedeli devre arasında değil, yeni sezon öncesi Monaco'ya ödenecek.

Cimbom'da Henry Onyekuru için geri sayım sürüyor... Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı Monaco'dan 1.5 yıllığına kiralayacak. Kiralama bedeli devre arasında değil, yeni sezon öncesi Monaco'ya ödenecek. TÜM MANŞETLER